Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei Heuballen gerieten in Brand - Polizei sucht Zeugen und Hundebesitzer

Wolfsburg (ots)

Velpke, Haseldamm

17.06.2021, 15.10 Uhr

Am Donnerstagnachmittag vergangener Woche, gerieten an einem Feldweg Haseldamm mehrere Heuballen und ein benachbarte Feld in Brand .

Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen brennenden Heuballen bemerkt und unverzüglich die Feuerwehr alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die am Donnerstagnachmittag zwischen 14.45 Uhr und 15.10 Uhr dort unterwegs waren. Insbesondere sucht die Polizei einen Spaziergänger mit einem Hund, der sich gegen 15.10 Uhr dort aufgehalten hat.

Der Hundebesitzer und andere Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0 melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell