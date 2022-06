POL-OS: Bramsche/Engter: Betrunkener Treckerfahrer beging Unfallflucht

Melle (ots) - Zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr und Polizei kam es am Mittwochnachmittag (15.50 Uhr) in einem Sägewerk an der Huntetalstraße. Nach den ersten Löscharbeiten, welche bis in die Abendstunden andauerten, kam es zu einem erneuten Brandausbruch, sodass die Kräfte bis in den Donnerstagmorgen mit den Löscharbeiten beschäftigt waren. Nach bisherigen ...

mehr