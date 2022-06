Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/Kalkriese: Brand eines Bauernhauses

Bramsche (ots)

Am Freitagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Kalkriese in der Straße "Lange Wiese" alarmiert. Gegen 18:11 Uhr brannte es im Hauswirtschaftsraum und der daneben befindlichen Küche des dortigen Wohnhauses. Ein Übergreifen des Feuers auf die unmittelbar angrenzenden Stallungen mit den Tieren (Milchwirtschaft) konnte die Feuerwehr verhindern. Eingesetzt waren die Feuerwehren der Stadt Bramsche, Engter, Epe, Wallenhorst und Vörden mit ca. 100 Einsatzkräften, die das Feuer unter Kontrolle brachten. Durch die enorme Rauchentwicklung und die damit einhergehende Rußentstehung war das gesamte Wohnhaus von den Auswirkungen des Feuers betroffen. Es ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung wurde außerdem die Haushaltswasserversorgung erheblich beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die beiden Bewohner des Anwesens waren ortsabwesend. Brandentdecker war der Sohn der Hauseigentümer, welcher in den angrenzenden Stallungen am arbeiten war. Der entstandene Sachschaden wurde zunächst auf eine niedrige sechsstellige Summe geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen, diese dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht.

