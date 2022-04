Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze Berichtszeitraum: Freitag, 08.04.2022 bis Sonntag, 10.04.2022

Hildesheim (ots)

(fre) Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu sämtlichen der folgenden Ereignisse, dass sie sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze melden.

Fundfahrrad - Wer kann Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen?

In Elze, auf dem nördlichen Feldweg vor dem Bahnübergang, in der Straße "Saalemühle" wurde am 09.04.2022 ein schwarzes Mountainbike, Zündapp Blue 4.0, 28 Zoll, aufgefunden. Da das Fahrrad bislang nicht zugeordnet werden konnte, werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können (Siehe beigefügte Fotoaufnahme).

Unbekannte beschädigen PKW in Elze - Zeugenaufruf

Bislang noch unbekannte Täter haben von Samstag, 18:30 Uhr auf Sonntag, 11:00 Uhr in der Hauptstraße in Elze den rechten Außenspiegel eines schwarzen Opel Corsa abgetreten. Den Schaden konnte der 31-Jährige Fahrzeughalter erst am Sonntagvormittag feststellen. Der Spiegel konnte zunächst notdürftig fixiert werden, um eine Werkstatt aufzusuchen. Der Schaden beträgt ca. 300,- Euro.

Unfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag um kurz nach 07:00 Uhr kam es zu einem Unfall auf der L482 zwischen Esbeck und Eime. Eine 37-Jährige Skoda-Fahrerin war in Fahrtrichtung Eime unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen ein Reh die Fahrbahn querte. Die Autofahrerin geriet daraufhin auf Grund eines Bremsmanövers ins Schleudern, kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Baum. Die 37-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde hierbei erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Am Samstagabend wurde in Elze in der Bahnhofstraße ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert, welcher mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen (Versicherungsjahr 2021) unterwegs war. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die für solche Fahrzeuge abgeschlossene Versicherung, ebenso wie bei Kleinkrafträdern und Mofas, jeweils nur ein Jahr Gültigkeit besitzt und jährlich mit Ablauf des 28. Februar endet. Versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge müssen derzeit ein Versicherungskennzeichen mit grüner Schrift tragen. Das Führen von versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen ohne ein gültiges Versicherungskennzeichen stellt einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz dar. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum vom 27.03.2022, 07:00 - 08.04.2022, 14:00 Uhr wurde in der Sackstraße in Wallenstedt ein Damenfahrrad aus der Garage eines Mehrfamilienhauses entwendet. Es handelt sich hierbei um ein schwarzes Damenfahrrad der Marke KS CYCLING mit einem auffällig geblühmten Fahrradkorb. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert.

