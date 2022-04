POL-HI: Junger Autofahrer unter Alkoholeinfluss auf der Autobahn

Hildesheim (ots) - Alfeld Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag, 08.04.2022, gegen 13.00 Uhr, in Alfeld, Göttinger Straße, in Höhe der dortigen Tankstelle. Eine 62-jährige aus Nordstemmen befuhr mit einem PKW die Göttinger Straße in Richtung Bundesstraße 3. In Höhe der HEM-Tankstelle übersah sie den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW einer 47-jährigen Alfelderin und fuhr frontal auf dieses Fahrzeug auf. Dabei wurde die 62-jährige ...

