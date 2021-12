Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Container blockiert die B 272

Bild-Infos

Download

Hochstadt (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12:45 Uhr, verlor ein 45-jähriger LKW-Fahrer auf der B 272 einen Container und verursachte damit eine Sperrung der Bundesstraße in Richtung Landau für mehrere Stunden. Der Container hatte sich aufgrund mangelnder Sicherung vom LKW gelöst, war auf Höhe von Hochstadt auf die Fahrbahn geprallt und gegen eine entgegenkommende 46-jährige Autofahrerin gerutscht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Bis zum Berichtszeitpunkt dauert die Sperrung an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell