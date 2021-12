Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Räuberischer Diebstahl

Edesheim (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann steckte gestern Mittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Staatsstraße 10 Bierdosen in seinen Rucksack und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Angestellter folgte dem Täter und wollte ihn festhalten. Weil er sein Diebesgut nicht herausrücken wollte und sich dabei heftig wehrte, verletzte sich der Angestellte an beiden Knien. Der 21-Jährige konnte festgenommen werden und muss sich nun wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er auf freien Fuß gesetzt.

