Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall nach Flucht vor Polizeikontrolle - Zwei Personen festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagvormittag beabsichtigte eine Zivilstreife der Polizei Osnabrück ein Fahrzeug in der Dammstraße anzuhalten und zu kontrollieren. Als die Beamten ihren Wagen wendeten, gab der Fahrer des weißen Dacias Gas und flüchtete über den Pottgraben in Richtung Goethering. Dabei war er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h unterwegs und missachtete mehrere rote Ampeln und war kurzzeitig auf der falschen Richtungsfahrbahn unterwegs. Beim Abbiegen vom Erich-Maria-Ramarque-Ring in die Karlstraße verlor der Fahrer aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte dort mit einem unbeteiligten Opel Grandland. Dabei verletzten sich der flüchtende Fahrer sowie die Beifahrerin im Opel leicht. Die beiden Insassen des weißen Dacias konnten anschließend widerstandslos festgenommen werden. Es handelte sich dabei um einen 26-jährigen Mann aus Damme sowie eine 20-Jährige Osnabrückerin. Bei den beiden Personen und Fluchtfahrzeug fanden die Beamten eine größere Menge Drogen und Bargeld sowie szenetypisches Verpackungsmaterial. Sie wurden mit auf die Wache genommen, die weiteren Maßnahmen dauern an. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die rasante Fahrt des 26-Jährigen gefährdet wurden oder die Fahrt bezeugen können, sich beim Zentralen Verkehrsdienst unter 0541/327-2515 zu melden.

