Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer nach unsicherer Fahrweise und Unfall gestoppt

Mühlhausen (ots)

Durch seine unsichere Fahrweise fiel ein 80-jähriger Rentner am Mittwochmorgen einem anderen Autofahrer in Höngeda auf. Der Zeuge informierte die Polizei und folgte dem Dacia. Am Ortseingang Mühlhausen, auf Höhe eines Fastfoodrestaurants, touchierte der Senior die Schutzplanke, nachdem er zuvor schon in der Ortslage Großengottern plötzlich anhielt, da er fast in den Straßengraben gefahren wäre. Dem Zeugen gelang es, nach dem Unfall mit der Schutzplanke dem Rentner die Autoschlüssel abzunehmen. Beide warteten dann auf das Eintreffen der Polizei. Warum der Mann so unsicher fuhr, ist noch völlig unklar. Er musste mit zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell