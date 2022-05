Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unmittelbare Beschlagnahme eines Führerscheins nach deutlicher Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit

Speyer (ots)

Am 09.05.2022 gegen 19 Uhr stellte eine Polizeistreife ein Motorrad in der Göteborger Straße fest, welches in die Stockholmer Straße abbog und in Richtung Speyerer Innenstadt beschleunigte. Die Polizeistreife folgte dem Motorrad in die Joachim-Becher-Straße, wo Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h bei erlaubten 50 km/h erreicht wurden. Hier bemerkte der Motorradfahrer offenbar das hinterherfahrende Polizeifahrzeug erstmals, bremste ab und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es handelte sich bei ihm um einen 25-Jährigen aus Ludwigshafen. Das Motorrad hatte er sich geliehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Durchführung verbotener KFZ-Rennen eingeleitet. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Die Polizei weist darauf hin, dass eine Straftat auch dann vorliegen kann, wenn sich ein einzelner Verkehrsteilnehmer grob verkehrswidrig und rücksichtslos mit dem Ziel fortbewegt, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.

