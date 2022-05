POL-PDLU: Dudenhofen - Einsatz von Videotechnik beim Spiel der Meisterrunde gegen Eintracht Trier

Harthausen (ots) - In der Nacht vom 07. auf den 08.05.2022 drangen unbekannte Täter in vier PKW in Harthausen ein und entwendeten darin befindliche Wertsachen. Aus einem PKW in der Johannesstraße wurden ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag sowie ein Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln entwendet. In der gleichen Straße wurden aus einem weiteren PKW eine 1-Euro-Münze sowie ein USB-Ladekabel entwendet. Aus einem PKW in ...

