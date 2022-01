Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Fußballvereinsheim aufgebrochen

St. Martin (ots)

In den zurückliegenden Tagen brachen unbekannte Täter vermutlich mit einem Schraubenzieher ein Seitenfenster des Fußballvereinsheim in der Oberst-Barret-Straße auf und kletterten in das Gebäude. Entwendet wurden nach ersten Ermittlungen alkoholische Getränke. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 500 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell