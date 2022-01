Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradeigentümer gesucht

Offenbach/Queich, 10.01.2022 / 17:05 Uhr (ots)

Eine Spaziergängerin wurde während ihrer Gassi-Runde auf einem Feldweg nördlich der L 509 auf ein herrenloses Fahrrad aufmerksam. Das Mountainbike lag im Matsch neben dem dortigen Weg. In der näheren Umgebung konnte die Spaziergängerin keine Personen antreffen, welche als Besitzer des Fahrrads in Frage kamen. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei, welche das Rad in Verwahrung nahm. Der Eigentümer des Mountainbikes wird gebeten sich mit der Polizei Landau unter der Tel: 06341-2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

