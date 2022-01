Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Landau-Queichheim, 10.01.2022 / 15:51 Uhr (ots)

Am Nachmittag des 10.01.2022 kam es im Bereich L509 / Carl-Bosch-Straße zu einem Verkehrsunfall. Laut Zeugenangaben missachtete der Unfallverursacher die Vorfahrt an der dortigen Einmündung. Der 58-jährige Landauer fuhr ungebremst in die Einmündung ein und stieß mit einem Pkw eines 57-Jährigen aus dem Kreis SÜW zusammen. Der 57-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000EUR. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Verursacher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

