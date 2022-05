Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Mehrere Diebstähle aus PKW

Harthausen (ots)

In der Nacht vom 07. auf den 08.05.2022 drangen unbekannte Täter in vier PKW in Harthausen ein und entwendeten darin befindliche Wertsachen.

Aus einem PKW in der Johannesstraße wurden ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag sowie ein Schlüsselbund mit zwei Schlüsseln entwendet. In der gleichen Straße wurden aus einem weiteren PKW eine 1-Euro-Münze sowie ein USB-Ladekabel entwendet. Aus einem PKW in der Raiffeisenstraße wurden 50 Cent sowie ein Fahrzeugschein entwendet, ein weiterer PKW an gleicher Örtlichkeit wurde durchwühlt. Aus einem PKW in der Rappengasse wurden das Bordbuch sowie eine E-Zigarette entwendet. Die Vorgehensweise beim Eindringen der Täter ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei rät: Schließen Sie Ihren PKW ab und lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell