Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Unfallfluchten im Dienstgebiet

Speyer/Hanhofen (ots)

Zu mehreren Unfallfluchten kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer.

Am 07.05.2022 gegen 23:00 Uhr kam es in der alten Landstraße in Hanhofen zu einer Unfallflucht, bei der ein PKW-Fahrer vermutlich beim Wenden gegen einen Vorgartenzaun fuhr und diesen dabei stark beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich hierbei auf ca. 2000 Euro. Durch eine Zeugin konnte ein blauer Kombi beobachtet werden, dieser war stark beschädigt und entfernte sich zügig von der Unfallörtlichkeit.

Am 08.05.2022 gegen 03:20 Uhr kam es zu einer weiteren Unfallflucht auf einem Tankstellengelände in der Landauer Straße in Speyer. Hier fuhr der Fahrer eines Fiat gegen die Eingangsschiebetür der Tankstelle und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden an der Tür von 5000Euro.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am 08.05.2022 um 03:45 Uhr ebenfalls auf einem Tankstellengelände hier jedoch in der Industriestraße in Speyer. Ein VW Polo Fahrer fuhr gegen einen dortigen Laternenpfahl, der männliche Fahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus und verließ die Örtlichkeit. Sein Fahrzeug ließ er vor Ort zurück. Dieses wurde zunächst sichergestellt, weitere Ermittlungen bzgl. des Fahrers folgen. Am Laternenpfahl entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Zeugen, die zu den oben aufgeführten Unfallfluchten Hinweise geben können bzw. in der Nacht von Samstag auf Sonntag an den Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen feststellen konnten, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell