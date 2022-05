Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrraddiebstahl führt ins Gefängnis

Speyer (ots)

Ein 48-Jähriger aus Speyer entwendete am 08.05.2022 gegen 07:40 Uhr ein unverschlossenes Fahrrad vor einer Bäckerei in der Landauer Straße und wurde hierbei von Zeugen beobachtet, die umgehend die Polizei anriefen. Der Tatverdächtige flüchtete mit dem Fahrrad. Eine Polizeistreife traf den Tatverdächtigen im Stadtteil Vogelgesang an und stellte das gestohlene Fahrrad sicher. Die Beamten stellten anschließend fest, dass gegen den 48-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Er wurde daher umgehend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Fahrrad wurde der Eigentümerin ausgehändigt.

