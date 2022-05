Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Totalschaden und leichtverletztem Kind

Speyer (ots)

Am 09.05.2022 gegen 15 Uhr befuhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin in Begleitung eines 5-jährigen Kindes die an den Kreisverkehr in der Paul-Egell-Straße anschließende Ausfahrt auf die B39 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Der Einfädelungsstreifen der Ausfahrt ist derzeit aufgrund einer verkehrsbehördlichen Anordnung temporär verkürzt. Hinter dem PKW der 36-Jährigen befuhr eine 20-jährige PKW-Fahrerin die Ausfahrt und erkannte zu spät, dass der PKW der 36-Jährigen bremste. Sie fuhr auf das Fahrzeugheck der 36-Jährigen auf. Die 5-Jährige trug hierdurch eine Prellung am Hinterkopf davon, die 20-Jährige erlitt infolge des ausgelösten Airbags einen Schock. Der Rettungsdienst wurde hinzugerufen, eine Versorgung vor Ort war ausreichend. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 17.500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell