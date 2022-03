POL-FR: Rheinfelden: Wohnwagen von Betriebsgelände gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 20.03.2022, 14.00 Uhr, bis Montag, 21.03.2022, 11.30 Uhr, wurden zwei E-Bikes der Marke Cube gestohlen. Die E-Bikes standen verschlossen in einem Fahrradkeller eines Hochhauses in der Wintersbuckstraße. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt etwa 7.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

mehr