Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf-Schledehausen: Betrunkener Fahrzeugführer fuhr gegen einen Laternenmast

Bissendorf (ots)

Am Sonntagabend verursachte ein betrunkener Fahrzeugführer um 23:23 Uhr in der Dürerstraße einen Verkehrsunfall. Der 61-Jährige fuhr mit seinem Nissan Qashqai in Richtung der Wulftener Straße, als er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und hierbei einen angrenzenden Laternenmast touchierte. Durch den Zusammenstoß wurde das rechte Vorderrad des Wagens abgerissen. Der Bissendorfer blieb dabei unverletzt. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme pustete der Mann 1,8 Promille. Infolgedessen wurde dem Fahrzeugführer auf der Dienststelle Blut entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.500EUR.

