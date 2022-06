Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Ein leicht verletzter Rollerfahrer bei einem Unfall (27.06.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein leicht verletzter Rollerfahrer und ein Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, im Kreisverkehr auf der Bodenseestraße ereignet hat. Ein 42-jähriger Rollerfahrer war auf der Bodenseestraße im Kreisverkehr unterwegs. Eine 57-Jahre alte Seat-Fahrerin fuhr von der Neuhauser Straße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Um einen Zusammenstoß mit dem Seat zu verhindern, wich der 42-Jährige nach links aus und stürzte mit seinem Zweirad auf die Fahrbahn. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es nicht. Der Zweiradfahrer verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Roller ist der Polizei noch nicht bekannt.

