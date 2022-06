Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr Tuttlingen) Zwei versuchte Einbrüche in Einkaufsgeschäfte (25.06.2022)

Spaichingen (ots)

Unbekannter haben am Sonntagabend innerhalb von kürzester Zeit versucht in zwei Einkaufsmärkte einzubrechen. In beiden Fällen fuhren die Täter während eines Stromausfalls mit einem hellen Kleinwagen mehrfach gegen die Eingangstüren. Als die Alarmanlagen trotzdem auslösten, ergriffen sie die Flucht. Zunächst versuchten die Einbrecher gegen 2.30 Uhr in die Innenräume eines Discounters in der Europastraße zu gelangen. Als dies misslang, versuchten sie es in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Obere Wiesen". Die Höhe der verursachten Schäden sind der Polizei noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell