POL-KN: (Tuttlingen) Polizei zieht betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr (25./26.06.2022)

Schiltach/Schramberg (ots) - Zu einem Unfall ist es am Sonntagmittag gegen 14 Uhr zwischen Schiltach und Schramberg gekommen. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Schramberg unterwegs, als er kurz nach der alten Mühle auf die Gegenspur geriet. Ein entgegenkommender 42-jähriger VW-Bus Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, weshalb es zum Unfall kam. An beiden Fahrzeugen wurde die gesamte linke Fahrzeugseite ...

mehr