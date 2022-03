POL-HS: Fallrohre im Umsiedlungsgebiet entwendet

Erkelenz (ots) - Am Donnerstag, 17. März, hörten Anwohner gegen 1.45 Uhr mehrere Explosionen an einem freistehenden Geldautomaten Terminal an der Straße Karolingerrring. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie drei Personen, die zu einem in der Nähe parkenden Pkw liefen und in Richtung Düsseldorfer Straße davonfuhren. Sie informierten die Polizei über das Geschehen. Im Kreisverkehr Düsseldorfer Straße kam ...

