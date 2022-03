Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprengung eines Geldautomaten

Erkelenz (ots)

Am Donnerstag, 17. März, hörten Anwohner gegen 1.45 Uhr mehrere Explosionen an einem freistehenden Geldautomaten Terminal an der Straße Karolingerrring. Als sie nach dem Rechten sahen, bemerkten sie drei Personen, die zu einem in der Nähe parkenden Pkw liefen und in Richtung Düsseldorfer Straße davonfuhren. Sie informierten die Polizei über das Geschehen. Im Kreisverkehr Düsseldorfer Straße kam es in der Folge zu einer Kollision zwischen einem Funkstreifenwagen, der auf der Anfahrt zum Tatort war und dem Fluchtfahrzeug. Nach dem Zusammenstoß flüchteten die Insassen und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie unerkannt entkommen. Die Polizeibeamten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wird nun auf Spuren untersucht. Im Pkw konnte Bargeld aufgefunden werden. Ob es aus der Tat stammt, wird nun ermittelt. Das Geldausgabeterminal wurde durch die Tat stark beschädigt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern weiter an.

