POL-HS: E-Bike von Terrasse entwendet

Geilenkirchen (ots) - Dienstagnachmittag (15. März) kam es gegen 14.10 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Wohnung am Pater Briers-Weg, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer durch einen Topf, der auf einem Kochfeld in Brand geriet.

