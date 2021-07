Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Einbruch in Pfarrheim - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstagabend (20. Juli) 18 Uhr bis Mittwochfrüh 7:20 Uhr das Toilettenfenster eines Pfarrheims an der Düsseldorfer Straße in der Nähe zur Giesenfeldstraße aufgebrochen. Sie kletterten durch die Öffnung und hebelten weitere Türen auf. Was die Einbrecher aus dem Gebäude, das zur Zeit als Corona-Testzentrum dient, gestohlen haben, überprüfen derzeit die Mitarbeiter. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder Geräusche gehört haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

