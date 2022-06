Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) - Autofahrer übermüdet

Schiltach/Schramberg (ots)

Zu einem Unfall ist es am Sonntagmittag gegen 14 Uhr zwischen Schiltach und Schramberg gekommen. Ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer war in Richtung Schramberg unterwegs, als er kurz nach der alten Mühle auf die Gegenspur geriet. Ein entgegenkommender 42-jähriger VW-Bus Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, weshalb es zum Unfall kam. An beiden Fahrzeugen wurde die gesamte linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Wie die Polizei ermittelte, war Grund für den Unfall Übermüdung. Der Mann räumte der Polizei gegenüber ein, in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein. Den Führerschein des Seniors stellten die Beamten daraufhin sicher. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell