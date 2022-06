POL-KN: Rottweil - Gasgeruch führt zu Feuerwehreinsatz

Deißlingen (ots) - Bei einem Unfall am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der B 27 zwischen Deißlingen und Rottweil entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro . Eine 64-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Deißlingen kam, wollte bei der Abfahrt Lauffen nach links abbiegen. Dabei stieß sie in ihrem Nissan mit einem 23-jährigen Golf-Fahrer, der entgegenkam, zusammen. Bei dem Unfall wurde der Golf-Fahrer sowie ...

