Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbefugte Ingebrauchnahme eines PKW und Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke

29356 Bröckel (ots)

Am 17.07.2021, gegen 05:00 Uhr, verursachte ein 23 jähriger junger Mann aus Langlingen in der Hauptsstraße in Bröckel mehrere Polizeieinsätze.

Bei mehreren Anwohnern klingelte der alkoholisierte Verursacher "Sturm" und belästigte die Anwohner in der Nachtzeit.

Nachdem er zunächst vor Ort nicht festgestellt werden konnte, teilte eine Anwohnerin der Hauptstraße kurze Zeit später der hiesigen Dienststelle mit, dass ihr auf dem Hof stehendes Fahrzeug (PKW Seat) entwendet worden sei. Der Fahrzeugschlüssel habe sich versehentlich noch im Fahrzeuginneren befunden.

Zuvor habe eine ihr nicht bekannte Person "Sturm" an ihrer Haustür geklingelt.

Nach durchgeführten Fahndungsmaßnahmen wurde im weiteren Verlauf festgestellt, dass der hier Beschuldigte 23 jährige dass Fahrzeug offensichtlich wieder zurück bringen wollte - er konnte im Nahbereich der Örtlichkeit angetroffen werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die entsprechenden Fahrzeugschlüssel wieder an die Eigentümerin des PKW ausgehändigt. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Ingebrauchnahme eines PKW eingeleitet.

