POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) - Auto-Poser muss mit Anzeige rechnen

Schramberg (ots)

Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend von der Polizei beanstandet worden, weil er seinen über 300 PS starken BMW offenkundig der Öffentlichkeit vorführte und dabei gegen die Straßenverkehrsordnung verstieß. Vor einem Imbiss in der Berneckstraße ließ er den Motor bei mehrmaligen Beschleunigungsorgien aufheulen und setzte dann seine Fahrt fort. Eine Streife hielt den Mann an, nachdem er eine "Runde" durch die Stadt fuhr. Sie sprach ihn auf sein Verhalten an, worauf er den Vorwurf zugab und sich entschuldigte. Der BMW-Fahrer muss dennoch mit einer Anzeige rechnen.

