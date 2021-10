Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid/Wermelskirchen - Drei Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge am vergangenen Wochenende

Burscheid/Wermelskirchen (ots)

Am Sonntag (17.10.) gegen 08:45 Uhr musste ein Handwerker aus Wermelskirchen feststellen, dass bislang unbekannte Täter das Firmenfahrzeug, welches er am Vorabend gegen 21:00 Uhr auf der Danziger Straße abgestellt hatte, aufgebrochen und einen Akkuschrauber und einen Bohrhammer entwendet haben. Die Schiebetür auf der rechten Seite des Fahrzeuges wurde nach außen gebogen, wodurch es den Tätern möglich war, die Werkzeugsets aus dem Inneren des Fahrzeuges zu entwenden. Der Wert der Beute wird auf circa 900 Euro geschätzt.

Zwei weitere Einbrüche in Handwerkerfahrzeuge ereigneten sich in Burscheid-Hilgen. Ebenfalls am Sonntag gegen 17:00 Uhr stellte ein Handwerker, dass die Seitenscheibe seines Firmenwagens im Weidenweg eingeschlagen war. Die Fahrertür war geöffnet, jedoch blieb die Tür zum rückwärtigen Laderaum verschlossen, wodurch die Täter vermutlich keine Beute machten.

In der Straße Zum Sengbachtal in Hilgen wurde der Polizei am selbigen Abend ein weiterer Diebstahl aus einem Handwerkerfahrzeug gemeldet. Der Handwerker bemerkte das beschädigte Schloss an der Tür zur Ladefläche des Fahrzeuges gegen 18:30 Uhr und stellte fest, dass die Werkzeugtasche und ein Akkuschrauber entwendet wurden. Der Wert wird hier auf circa 1000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei.(ch)

