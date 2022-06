Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkrs. Rottweil) Junger Mann bei Auseinandersetzung auf Dorffest erheblich verletzt

Bösingen (ots)

Ein 22-jähriger Besucher des Bösinger Dorffestes ist in der Nacht zum Sonntag durch Schläge verletzt worden. Er musste mit einer Nasenbeinfraktur und weiteren Gesichtsverletzungen in eine Klinik gebracht werden. Die Verletzungen sind offenbar Folge von zwei Auseinandersetzungen mit zwei 22 und 23 Jahre alten Männern. Der eingesetzte Sicherheitsdienst trennte in einem Fall die Streithähne. Diese trafen sich jedoch ein zweites Mal in der Dunninger Straße, wo es erneut zu einem Übergriff kam. Die Polizei, die mit mehreren Streifen im Einsatz war, sprach ein Platzverweis aus. Was der Grund für den Übergriff war, bei dem Alkohol ein Rolle spielte und der spät nachts zwischen ein und zwei Uhr stattfand, ist noch nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung dauern daher noch an.

