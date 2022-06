Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81/Epfendorf, Lkrs. RW) - BMW überschlägt sich im Baustellenbereich

Epfendorf (ots)

Ein Fahrer einer BMW-Limousine hat sich in der Nacht zum Montag auf der A 81 zwischen Oberndorf und Rottweil im Baustellenbereich überschlagen. Die Polizei vermutet als Ursache eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkohol am Steuer. Wie sie bei ihren Unfallermittlungen feststellte, war der 23-Jährige gegen Mitternacht mit zwei weiteren Insassen zunächst gegen eine Betonleitwand geraten, wonach er übersteuerte und das Auto zum Überschlag brachte. Die Insassen blieben unverletzt. Da aber bei der Unfallaufnahme Atemalkohol bim Fahrer festgestellt wurde, veranlassten die Beamten eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Der Fünfer-BMW wurde total beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro. Auch die Betonleitwand musste von der Autobahnmeisterei in der Nacht noch instand gesetzt werden. Deswegen war die Fahrspur Richtung Singen nach Mitternacht kurzzeitig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell