POL-HB: Nr.: 0141 --Tatmittel Internet - Freie Plätze für Online-Seminar

Ort: Bremen Zeit: 10.03.2022, 19:00 Uhr

Tatmittel Internet - Vorsicht Abzocke! Das Präventionszentrum der Polizei Bremen bietet im März ein kostenloses Online-Seminar an und hat noch Plätze frei.

Bereits jetzt werden die ersten Geschenke zu Ostern ausgesucht und gekauft. Viele Geschenke werden online abgewickelt. Aber ist ein Angebot wirklich ein Schnäppchen oder ist es am Ende ein "faules Ei", das in den Korb gelegt wird? Wie gehen Kriminelle vor? Wie erkennen Sie Fake-Shops oder unseriöse Angebote? Warum ist Datensparsamkeit wichtig? Welche Verhaltensweisen senken die Gefahr, abgezockt zu werden?

Das erfahren Sie kostenlos am Donnerstag, den 10.03.2022, um 19 Uhr im Online-Seminar Tatmittel Internet - Vorsicht Abzocke! Teilnehmen können Sie per Computer, Tablet oder Smartphone. Angeboten wird der Online-Vortrag über das Konferenztool GoToMeeting. Anmelden können Sie sich, indem Sie eine E-Mail schreiben an praeventionszentrum@polizei.bremen.de.

Danach erhalten Sie einen Link mit den GoToMeeting Einwahldaten, der am Tag der Veranstaltung zu der angegebenen Zeit freigeschaltet wird. So gelangen Sie in den virtuellen Veranstaltungsraum.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195 oder telefonisch unter 362-19003 oder auch unter www.polizei.bremen.de.

