POL-HB: Nr.: 0139 --Zeugenaufruf nach Farbvandalismus

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 01.03.2022 bis 02.03.2022

In der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch beschmierten Unbekannte im Ortstteil Lehesterdeich die Fassade einer Schule, in Gröpelingen schrieben unbekannte Täter Beleidigungen an die Gebäudefront eines Vereins und in Woltmershausen wurde ein Garagentor mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Alle Taten wurden in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen begangen. An der Schule in der Philipp-Reis-Straße rief Mittwochfrüh ein Zeuge die 110 und meldete sieben Schriftzüge an der Fassade. Unbekannte sprühten mit blauer Farbe unter anderem "Fuck the ACAB-System!" an die Schulwand. Ebenfalls am Mittwochmorgen meldete ein Mann in der Straße Beim Ohlenhof mehrere Schmierereien mit roter Farbe. Täter sprühten Beleidigungen auf türkisch und mehrere männliche Geschlechtssymbole an die Gebäudefront und die Fenster des Vereins. In der Visbeker Straße sprühten Unbekannte mit dunklem Sprühlack ein Hakenkreuz auf ein Garagentor und beschmierten auch im Umfeld mehrere Fahrzeuge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und fragt: "Wer hat in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Philipp-Reis-Straße, in der Straße Beim Ohlenhof und der Visbeker Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

