Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Betrunkener 35-Jähriger beging Unfallflucht mit fünf Leichtverletzten

Quakenbrück (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei Bersenbrück gegen 00:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in einem Kreisverkehr in der Badberger Straße gerufen. Laut Zeugenaussagen fuhr der zunächst flüchtige Autofahrer mit seinem Kia in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt, der sich schon in dem Kreisverkehr befindlichen 28-jährigen Hondafahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. Der angefahrene Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Unfall war dieser vollbesetzt mit fünf Personen, die sich alle leicht verletzten. Nachdem der Unfallverursacher torkelt aus seinem Kia ausstieg um den Schaden an seinem Auto zu begutachten, stieg er wieder in den Pkw und fuhr in Richtung Quakenbrück (Badberger Straße) mit hoher Geschwindigkeit davon. Durch eine Polizeistreife konnte der Flüchtige unweit der Unfallstelle festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Es wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell