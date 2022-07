Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruchserie in Kleingartenanlage

Hattingen (ots)

Im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr am vergangenen Freitag (22.07.) und 13:40 Uhr des Folgetags (23.07.) kam es zu insgesamt drei Einbruchsdiebstählen in einer Kleingartenanlage an der Holthauser Straße / Nordstraße. Unbekannte verschafften sich gewaltlos Zugang zu drei Parzellen und entwendeten dort verschiedene Werkzeuge sowie eine Flasche Cognac. Anschließend entfernten sie sich in bislang unbekannte Richtung. Dass ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Einbruchgeschehnissen besteht kann nicht ausgeschlossen werden und wird folgend polizeilich ermittelt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise zu möglichen Tätern vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell