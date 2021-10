Polizei Hagen

POL-HA: 34-jähriger Autofahrer fährt zu schnell und nennt falschen Namen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte hielten am Montagmorgen (18.10.2021) in Haspe einen 34-jährigen Autofahrer an, der nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und einen falschen Namen angab. Die Beamten führten, gegen 10.50 Uhr, Geschwindigkeitskontrollen in der Friedrichstraße durch. Dabei wurden sie auf den weißen Audi des Hageners aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle sagte der 34-Jährige den Beamten, dass er seinen Führerschein nicht bei sich hat und seine Personalien nur mündlichen angeben kann. Bei einer Überprüfung dieser Angaben fanden die Polizisten heraus, dass er ihnen einen falschen Namen genannt hat und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Sie zeigten ihn wegen der falschen Namensangabe und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

