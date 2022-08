Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Kradfahrer flüchtet vor Kontrollstelle

Ennepetal (ots)

Am vergangenen Sonntag (31.07.) befuhr ein 47-jähriger Schwelmer mit seinem Motorrad gegen 12:15 Uhr die B483 in Fahrtrichtung Radevormwald. An einer temporär eingerichteten Kontrollstelle der Polizei sollte dieses Kraftrad angehalten und kontrolliert werden. Noch vorm Passieren der Polizeikontrolle hielt der Kradfahrer seine Yamaha auf der Straße an, wendete und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schwelm davon. Die Einsatzkräfte der Kontrollstelle nahmen die Verfolgung des Motorrads auf. Der 47-Jährige erhöhte seine Geschwindigkeit daraufhin so stark, dass die Verfolgungsfahrt abgebrochen werden musste, um eine Gefährdung Unbeteiligter auszuschließen. Im weiteren Verlauf meldete sich der Schwelmer dann telefonisch bei der Polizei und gab an, sein Kraftrad an einen unbekannten Kaufinteressenten verliehen zu haben. Bei einer anschließenden Kontrolle an der Wohnanschrift konnte Alkoholgeruch im Atem des Motorrad-Halters festgestellt werden, eine Blutprobe wurde entnommen. Ihm wird nun u.a. Straßenverkehrsgefährdung durch Schnellfahren, Fehlverhalten beim Überholen, Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss sowie verbotenes Kraftfahrzeugrennen vorgeworfen.

Eine Pressemitteilung zur Gesamtbilanz der Kontrollstelle folgt.

