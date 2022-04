Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots)

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstag (12.04.2022, 14.20 Uhr) eine 24-Jährige nach einem Verkehrsunfall in Ostbevern in ein Krankenhaus gekommen.

Die Ostbeveranerin war in ihrem Auto auf der Straße Dorfbauernschaft vom Bahnhof kommend Richtung L 830 unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 45-jähriger Ostbeveraner in seinem Auto auf der L 830 aus Ostbevern kommend Richtung Brock. Als die 24-Jährige an einer Kreuzung nach links und der 45-Jährige nach rechts abbogen, stießen die Autos der beiden zusammen.

Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Frau und den leichtverletzten Mann in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf rund 9000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell