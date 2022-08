Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann hörte Geräusche - Zeugen nach Einbruch gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Krumme Straße ist am Mittwochvormittag ein unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Der Bewohner war zur Tatzeit zu Hause. Als der Senior gegen 9.30 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Schlafzimmer hörte und nachschaute, konnte er sehen, wie ein unbekannter Mann weglief und dann mit einem Fahrrad davonfuhr. Anschließend musste der Senior feststellen, dass eine Schmuckkassette weg war. Das Schlafzimmerfenster hatte er zum Lüften offen gelassen. Das hat der Einbrecher offenbar ausgenutzt, um einzusteigen. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 1,75m bis 1,80m groß, bekleidet mit einer grauen Jacken und einer blauen Jeanshose. Außerdem trug er eine schwarze Mütze und hatte einen Plastikbeutel in der Hand. Hinweise zu dem Einbruch und/oder dem Tatverdächtigen bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell