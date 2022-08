Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Bei Flucht verunfallt

Appenweier (ots)

Ein Seat-Fahrer sollte am Samstagnachmittag kurz nach 15:30 Uhr auf der A5 zwischen Offenburg und Appenweier einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete jedoch die Haltesignale der Polizeistreife und verließ in Appenweier die Autobahn. Er bog in einen dortigen Pendlerparkplatz ab und kam vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der 35-jährige Lenker wurde hierbei schwer verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Mutmaßlich dürften mehrere Kilo Marihuanablüten, die er in seinem Auto mitführte, der Grund für die wilde Fahrt des Mannes gewesen sein. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

/ag

