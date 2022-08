POL-OG: Lahr - Mehrere Leichtverletzte

Au am Rhein (ots) - Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Laufe eines Festes am Sportplatz in Au am Rhein, sind die Beamten auf der Suche nach einem Tatverdächtigen. Gegen 1:45 Uhr soll der Unbekannte am Sonntagmorgen einen 59 Jahre alten Mann, der gerade am Aufräumen leerer Gläser war, im Streit um deren Pfandwert mit Gläsern derart auf den Kopf geschlagen haben, dass das Opfer durch den Rettungsdienst in ...

mehr