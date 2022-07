Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Einbruch in Schrebergarten

Limburgerhof (ots)

Am hellichten Tag kam es am Dienstag, 26.07.2022, gegen 16:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Gartenhäuschen in einem Schrebergarten im Rheingönheimer Weg. Im Fokus der Täter standen Elektrogeräte, die sie nach gewaltsamen Eindringen in ein Häuschen entwendeten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Zusammenhang fiel eine schlanke männliche Person, circa 25 Jahre alt, circa 175cm groß, dunkler Kurzhaarschnitt, bekleidet mit einem grauem T-Shirt, grauen kurzen Hosen, weißen Turnschuhen und einer schwarzen Umhängetasche auf. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

