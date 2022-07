Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Falscher Wasserwerker

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 26.07.2022, gegen 10.00 Uhr, klingelte der bislang unbekannte Täter bei der 83-jährigen Geschädigten in der Theodor-Heuss-Straße und gab an, er müsse das Wasser in dem Haus überprüfen. In einem unbeobachteten Moment entwendete er im Obergeschoss zwei Schmuckschatullen aus dem Schlafzimmer. Der Schaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Beschrieben wird der Mann als etwa 175cm groß, kräftig, Brille und Vollbart, mittellange schwarze Haare, bekleidet mit blauem T-Shirt und ¾-langer Hose, sprach Pfälzer Dialekt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell