POL-PDLU: Rollerfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Speyer (ots) - In der Nacht von 24.07.2022 auf 25.07.2022 verschaffen sich unbekannte Täter über ein gekipptes Fenster, in ca. zwei Metern Höhe, Zutritt zu einem Eiscafé in der Maximilianstraße. Im Café öffneten die Täter die Wechsel- und die Trinkgeldkasse und entnahmen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem drangen unbekannte Täter während dem letzten Wochenende in ein Schulgebäude in der ...

mehr