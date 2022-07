Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt stellten Polizeibeamte am 27.07.2022 gegen 00:10 Uhr drei Personen in der Bahnhofstraße auf Höhe der Villa Ecarius fest. Eine der drei Personen, ein 31-Jähriger, lag dabei rücklings auf dem Boden neben seinem Fahrrad. Laut seinen Begleitern sei er mit dem Fahrrad gestürzt. Bei ihm konnten die Beamten einen starken Alkoholgeruch, sowie eine verwaschene Aussprache feststellen. Zudem hatte er Verletzungen an Händen und Beinen, sodass der Rettungsdienst hinzugerufen wurde. Dieser brachte den verletzten Mann in ein umliegendes Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

