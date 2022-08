Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Ermittlungen nach Raubdelikt eingeleitet

Baden-Baden (ots)

Zu einem schweren Raub soll es in den frühen Sonntagmorgenstunden in der "Westliche Industriestraße" gekommen sein, woraufhin nun die Beamten der Kriminalpolizei die Ermittlungen eingeleitet haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 34-Jähriger gegen 1:25 Uhr in einer dortigen Unterkunft mit einem noch Unbekannten in Streit geraten sein. Der Tatverdächtige soll daraufhin unter Vorhalt eines Messers Geld von dem Mittdreißiger gefordert haben und dieses ihm schlussendlich selbst abgenommen haben. Zur Identität des Mannes und dem genauen Tatablauf haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt nun die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

