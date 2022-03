Polizei Gütersloh

POL-GT: 28-Jähriger greift mehrere Menschen an

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Montagabend (21.03., 20.50 Uhr) fiel ein 28-jähriger Mann aus Halle in einem Lebensmittelmarkt an der Gartenstraße auf. Der Mann näherte sich einem Kunden des Geschäfts und schrie diesen unvermittelt an. Zudem bedrohte er den Mann verbal. Vor dem Geschäft fing der 28-Jährige den 24-jährigen Kunden ab und es kam zu einem erneuten verbalen und auch körperlichen Übergriff. Nachdem Zeugen in die Situation eingriffen, rannte der 28-Jährige zunächst davon. Zuvor war der Mann in einem nahegelegenen Getränkemarkt aufgefallen, da er auf mehrere Mitarbeiter mit einer Tasche bedrohlich losgegangen war. Zudem schrie er herum. In der näheren Umgebung wurde er durch die Polizei angetroffen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der 28- Jährige in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich vehement. Zudem versuchte er zu spucken und beleidigte die Beamten ohne Pause.

Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Über die Bedrohungen, Beleidigungen und die Widerstandshandlungen hinaus, wird auch aufgrund in seiner Kleidung aufgefundener Betäubungsmittel gegen den Mann aus Halle ermittelt.

Der alkoholisierte Mann wurde nach erfolgter Ausnüchterung wieder entlassen.

